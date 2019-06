L'insicurezza di Manuela Arcuri

ROMA - Manuela Arcuri, che è stata tra i protagonisti dell'edizione in corso di "Ballando con le Stelle", ha raccontato di aver accettato di partecipare al programma di Raiuno per cercare di reinserirsi in modo diverso nel mondo dello spettacolo dopo un periodo di pausa seguito alla nascita del figlio Mattia. L'attrice ha anche rivelato di avere molte fragilità e insicurezze come tutte le donne.

Durante un'intervista rilasciata al settimanale "Chi" ha spiegato: «Ho accettato di partecipare perché sentivo che questo è il momento giusto. Necessitavo di ripartire dopo un periodo di pausa e di farlo dando uno scossone a quello che è sempre stato il mio percorso. Sono molto contenta di averlo fatto». Manuela ha poi detto che proprio grazie allo show di Milly Carlucci è riuscita a superare alcune delle sue insicurezze e di essere riuscita a farsi conoscere dal pubblico come persona e non solo come professionista.

«La mia missione era quella di far conoscere al pubblico da casa chi sono realmente e direi che ci sono riuscita, nel ballo ci si mette completamente a nudo. Questa esperienza, poi, mi sta aiutando a combattere insicurezze, fragilità e una serie infinita di stupidi pregiudizi», ha aggiunto.

La Arcuri, che è mamma di Mattia, 5 anni, nato dalla relazione con l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, ha poi ammesso di non escludere la possibilità di poter convolare a nozze con il compagno. «Mattia ha cambiato la mia vita. Ora è lui che illumina le mie giornate. Lo desideravamo più di ogni altra cosa. Giovanni ed io ormai sono otto anni che stiamo assieme e ci fidiamo ciecamente l'uno dell'altra. Oggi che mio figlio ha cinque anni potremmo iniziare a pensare al matrimonio, ma non credo ci unirebbe più di quanto non lo siamo già», ha concluso.