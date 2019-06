Kim Kardashian è preoccupata per la sorella Khloe

LOS ANGELES - Kim Kardashian è molto preoccupata per la sorella Khloe. La reality star ha ammesso di essere sempre in apprensione per la sorella minore. Tutto è iniziato quando le due hanno fatto insieme visita a una veggente sull'isola di Bali e la donna ha predetto che Khloe avrebbe sofferto molto a causa di quello che oggi è il suo ex compagno, Tristan Thompson.

In un promo del nuovo episodio dello show di famiglia, Kim dice: «Abbiamo fatto diverse letture e sono state tutte molto strane. Durante l'ultima è stato detto a Khloe che avrebbe sofferto moltissimo a causa del suo partner. Penso di essere sempre preoccupata per Khloe. Se consideri tutto quello che le è successo, non sono cose che si possono dimenticare. Poi il fatto che sia tutto pubblico rende la situazione più complessa. Lei cerca di gestire tutto da sola, ma io mi preoccupo per lei».

La relazione tra Tristan e Khloe è finita dopo che lui è stato avvistato in teneri atteggiamenti con l'amica di famiglia Jordyn Woods. Nonostante questo Khloe ha spiegato di stare facendo tutto quello che può per evitare che la situazione influisca negativamente sulla bambina che ha avuto dall'ex partner, la piccola True.