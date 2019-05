Francesca Fialdini: «Ho ricevuto avances pesanti»

ROMA - Francesca Fialdini, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha rivelato di aver ricevuto in passato delle avances non richieste ma di essere sempre riuscita a dire di no. «Ho avuti tanti problemi e ho fatto tanta fatica nel lavoro, ma fanno bene anche queste cose, ti servono per imparare a superare le difficoltà anche mettendoti alla prova», ha affermato la conduttrice durante l'intervista nel programma di Raiuno. «Le difficoltà possono arrivare quando ricevi delle avances anche piuttosto esplicite e pesanti, ma bisogna e si deve soprattutto saper dire di no», ha aggiunto la 39enne.

Francesca ha poi ripercorso alcuni dei momenti più belli della sua carriera e dopo essersi rivista in un filmato di quando ha presentato "Lo Zecchino d'Oro" ha ammesso che le piacerebbe diventare madre. «Mi piacerebbe diventare mamma. Ci penso alla possibilità di avere un bambino. Però sono anche così convinta che se anche non dovesse arrivare sarei comunque pienamente soddisfatta della mia vita. Non voglio essere relegata a una certa figura di donna», ha aggiunto.

La Fialdini ha infine invitato il compagno, di cui non si sa praticamente nulla, a darsi una mossa se desidera costruire una famiglia insieme a lei. «Per fare un figlio bisogna essere in due, da sola di certo non posso farlo. Io non lo so, la lancio là, con calma non ci sta mica fretta ma io sono qua. Quindi vogliamo sbrigarci? Non lo so...», ha concluso con un pizzico di ironia.