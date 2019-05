Melissa Satta felice per l'ex Bobo Vieri

ROMA - Melissa Satta si è detta molto felice per l'ex compagno Bobo Vieri, che pochi mesi fa ha sposato a Milano l'ex velina Costanza Caracciolo. La showgirl di origini sarde in un'intervista rilasciata al settimanale 'Grazia' ha tessuto le lodi della collega di origini siciliane che è riuscita a far mettere la testa a posto a uno degli scapoli più impenitenti del mondo dello sport italiano.

Parlando dell'ex calciatore con il magazine, la 33enne ha detto: «Siamo stati insieme quasi sei anni ed è una persona a cui vorrò sempre bene. Non ci frequentiamo per cui non siamo veri amici, ma sono davvero contenta si sia sposato con una bravissima ragazza, Costanza Caracciolo, e che abbia adesso una figlia, Stella».

Melissa non ha invece voluto commentare la fine della sua relazione con il padre di suo figlio Maddox, il calciatore Kevin Prince Boateng. La coppia si è detta addio nella seconda metà del 2018, ma la bella mora non ama parlare della sua situazione familiare perché il suo carattere la porta a non voler esporre i suoi affetti in pubblico. «Non sono una che abbraccia tutti, non mi piace, non amo esternare le mie emozioni. Sono poco fisica, molto riservata. Mi fa arrabbiare la mancanza di privacy soprattutto quando sono con mio figlio in spiaggia o al parco», ha spiegato. «Kevin-Prince Boateng? No comment», ha poi concluso.