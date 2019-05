Pierfrancesco Favino: «Magari mi sposo»

ROMA - Pierfrancesco Favino ha raccontato di essere molto legato alla sua famiglia e che nonostante non sia ancora sposato potrebbe presto decidere di pronunciare il fatidico "sì". L'attore e la compagna Anna Ferzetti sono una coppia da più di 15 anni e insieme hanno anche due bambine, Greta e Lea.

Favino, che in questi giorni è nelle sale cinematografiche con il film di Marco Bellocchio "Il Traditore", ispirato alla storia del pentito di mafia Tommaso Buscetta, ha parlato del suo personaggio e di cosa lo accomuna a lui. «Sono molto legato alla famiglia. Con Buscetta condivido la centralità che hanno per lui la famiglia e i figli. Senza la mia compagna Anna e le nostre figlie Greta e Lea non ci sarebbe Pierfrancesco Favino come uomo: loro sono la normalità alla quale ritorno appena posso», ha dichiarato l'attore durante un'intervista rilasciata al settimanale "Gente".

«Sono invece diverso da lui per il fatto che quando ebbe un problema con uno dei suoi ragazzi delegò la questione a un amico: io questo non lo farei mai. Mi occuperei di mia figlia in prima persona», ha aggiunto.

Al giornalista che gli ha chiesto come mai dopo tutti questi anni non abbia ancora deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua Anna, Favino ha risposto di non averne mai sentito il bisogno, ma ha lasciato intendere che potrebbe presto fare il grande passo. «Non ho la fede. Non ancora. Parlo già di mia moglie come tale senza aver contratto un matrimonio. Non è che non mi sono sposato per tenere aperte delle opzioni o perché ne abbia paura, anzi. Per me è un valore molto grande e non è detto che non avverrà», ha concluso.