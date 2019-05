Cristiano Malgioglio si piace molto: «Amo la mia pelle burrosa»

ROMA - Cristiano Malgioglio è felice. L'autore musicale, ormai acclamatissima star televisiva, ha spiegato di piacersi molto anche fisicamente e di amare in particolare la sua pelle, che definisce "burrosa" come quella di Sharon Stone e di Monica Bellucci.

In un'intervista rilasciata a 'Il Fatto Quotidiano' il 74enne ha detto: «Sono un uomo soddisfatto della vita. Mi amo molto, mi curo molto, mi piaccio molto, ma mi preferisco al mattino appena sveglio, quando mi guardo allo specchio. Mi vedo bello anche senza fondotinta, senza cipria e senza ombretto sugli occhi. Trovo che la mia pelle sia molto burrosa, come quella di Monica Bellucci o Sharon Stone».

Poi Malgy, come lo chiamano fan e amici, ha rivelato chi c'è dietro ai suoi appariscenti abiti sfoggiati ogni lunedì sera al 'Grande Fratello', programma di cui è opinionista fisso in studio. «Un giovane stilista giapponese mio grande ammiratore. Non ha mai fatto una sfilata, è alle prime armi, ma secondo me farà molta strada», ha fatto sapere. Infine ha raccontato quali programmi guarda in televisione: «Striscia la notizia, Le Iene, i programmi di Alberto Angela e quelli di Costanzo».