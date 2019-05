Carlo Conti non è sicuro di rimanere in Rai

ROMA - Carlo Conti, a ridosso della scadenza del suo contratto con la Rai, ha raccontato di essere ancora in trattativa per il rinnovo della prossima stagione televisiva e ha smentito i rumor su un suo possibile ritorno alla conduzione di Sanremo in occasione della prossima edizione del Festival. «Ho fatto tre anni di Festival, è andata bene e non so fra quanto tempo ci tornerò, e se ci tornerò. Sanremo non l'ho mai rincorso. E se mai dovesse essere, non sarà adesso perché è troppo presto, sono passati solo due anni», ha dichiarato il conduttore durante un'intervista rilasciata al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni".

«È impensabile fare la direzione artistica con la conduzione di un collega o di una collega. Diverso è se ci fosse un'idea dietro, come magari la conduzione corale di un gruppo di conduttori giovani, oppure di cantanti o sportivi, allora in quel caso sarebbe utile la direzione artistica di qualcuno con esperienza che tiri le fila», ha aggiunto il 58enne fiorentino.

Conti ha poi affermato di essere sereno riguardo il suo futuro e di stare cercando una soluzione che soddisfi entrambe le parti. «Stiamo facendo serenamente una trattativa e come sempre sono sicuro che troveremo un punto di incontro. Se c'è la volontà da tutte e due le parti, la soluzione si trova, d'altronde perché interrompere un matrimonio che funziona bene?», ha concluso Carlo.