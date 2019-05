Povia è al verde

ROMA - Il cantante Povia, che qualche giorno fa aveva chiesto ai suoi fan di aiutarlo a pagare una multa di 446 euro, ha spiegato che effettivamente non se la sta passando molto bene economicamente.

L'artista, durante un'intervista rilasciata al programma radiofonico "Un giorno da pecora", condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Radio1, ha detto: «Quando la gente mi ferma per strada e me lo chiede io sorrido e penso che stiano scherzando, perché è stata una battuta messa lì. Poi economicamente è vero che non me la passo molto bene, quindi combatto, vendo il disco e mi pago la multa. E qualcuno l'album me l'ha comprato».

Il vincitore del Festival di Sanremo 2006 ha poi raccontato che la multa in questione risale a un vecchio contenzioso sorto a causa di alcuni errori fatti dai suoi commercialisti. «È una storia vecchia. Leggo i commenti di chi critica e mi fanno ridere di simpatia. Comunque 'ste multe sono ingiuste e quindi aiutatemi oppure commentate da utenti, che vi voglio bene», ha aggiunto il 46enne.

Non è la prima volta che Povia chiede un aiuto economico ai suoi fan. Lo aveva infatti già fatto tempo fa dopo aver rivelato che il suo disco si era rivelato un mezzo flop per quanto riguarda le vendite.