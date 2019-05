Dani Osvaldo: «Non sono un bad boy»

ROMA - Dani Osvaldo, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua vita e ha detto di non essere assolutamente un "bad boy", come pensano in molti, ma che il suo aspetto da "duro" è dovuto al suo vissuto a volte problematico, che lo ha portato a costruirsi una corazza. «Si vede il bad boy e si pensa che sia sempre colpa mia, ma ho sofferto anche io. Non sono un cattivo ragazzo», ha affermato l'ex calciatore durante l'intervista rilasciata nella trasmissione di Raiuno.

Dani ha poi raccontato di essere molto legato alla madre, che gli è sempre stata vicino anche nei momenti più difficili della sua vita. «Mi sciolgo per mia madre, è una donna meravigliosa. Sono legato alla mia famiglia, ma mia madre è l'amore della mia vita. Un amore più grande di quello non c'è. Mi ha visto soffrire nel percorso della mia vita», ha aggiunto il 33enne. Osvaldo, che è tra i concorrenti dell'edizione in corso di "Ballando con le Stelle", ha detto che se dovesse vincere la finale dello show condotto da Milly Carlucci regalerà la coppa ai suoi figli.

«Se vinco lascio la coppa alle mie figlie, anche perché Victoria è ballerina. Sono innamorate di Veera. La piccola invece vuole giocare a calcio, ora bisogna convincere la mamma», ha confidato. Dani è padre di quattro figli, Gianluca, avuto a soli 17 anni dall'ex moglie Ana, Victoria e Maria Helena, nate dalla relazione Elena Bracciani, e Morrison, nato nel 2014 dalla storia d'amore con l'argentina Jimena Baròn. «Sono la cosa più importante che ho. Solo sapere che ci sono mi fa stare bene. Sono diventato papà a 20 anni ed è stato impegnativo. Non ero pronto, ho fatto degli errori, ma oggi ho un bellissimo rapporto con i miei figlI», ha concluso.