Tish ringrazia Maria De Filippi: «Come una madre»

ROMA - Tish, quinta classificata dell'edizione di 'Amici' che si è appena conclusa, ha voluto scrivere un lungo post in cui ha ripercorso la sua esperienza all'interno della scuola di Maria De Filippi e ha ringraziato la conduttrice per esserle stata accanto come una madre durante il suo percorso nel talent.

«Nessuna foto speciale, una delle tante lezioni dove si intravede il mio perfezionismo: cercavo spesso suoni impossibili e difficilmente mi accontentavo di quello che facevo durante la lezione. È una di quelle foto che mi riempie il cuore perché dietro ogni puntata e ogni esibizione ci sono ore ed ore di lavoro e prove. Tutti insieme», ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram.

«È giunta l'ora di salutare tutti e ringraziare ogni persona che ha lavorato insieme a me o per noi. È stata un'esperienza unica che porterò per sempre nel mio cuore e sarò sempre grata ad Amici. Maria è stata per tutti noi una mamma e ci ha fatto crescere moltissimo, specialmente me che ero la più piccola là dentro. Ha passato ore ed ore insieme a noi», ha aggiunto la 18enne della squadra Blu.

Tish, che insieme al ballerino Rafael si è aggiudicata la borsa di studio di Banca5 durante la finale di sabato sera, ha poi concluso: «Questa esperienza ha fatto cominciare la mia carriera da cantante e da musicista. Grazie per questa opportunità. Grazie Amici. Grazie Maria. Grazie a tutti voi che mi avete sostenuta. I love you».