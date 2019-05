Elena Santarelli, viaggio a New York per festeggiare la guarigione del figlio

ROMA - Elena Santarelli lo aveva rivelato: il figlio Giacomo per festeggiare la fine delle cure antitumorali e la vittoria contro il cancro cerebrale che lo aveva colpito lo scorso anno desiderava fare un viaggio da solo insieme ai genitori. La showgirl lo ha così subito accontentato e proprio in questi giorni si trova insieme al piccolo di 9 anni e al marito Bernardo Corradi, 43, a New York.

E proprio dalla Grande Mela nelle ultime ore la 37enne ha iniziato a condivide sul suo profilo Instagram diverse foto, che la ritraggono sorridente tra il ponte di Brooklyn e Manhattan. Con loro non sembra però ci sia la figlia Greta, 3 anni, rimasta probabilmente in Italia con i nonni. «Giacomo ha chiesto come premio di poter fare un viaggio. Saremo solo noi tre, io lui e il padre», aveva infatti spiegato poche settimane fa durante un'intervista rilasciata a 'Italia Sì', il programma Rai in cui lavora insieme a Marco Liorni e Rita Dalla Chiesa.

Durante la stessa intervista, in cui ha annunciato la guarigione del suo piccolo, Elena aveva anche spiegato di non potersi dire felice al cento per cento a causa della morte di una delle bambine che aveva conosciuto in ospedale in questi lunghi e difficili mesi di cure. «Rimarrà un dolore incolmabile», aveva spiegato parlando con Liorni.