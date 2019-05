Tina Cipollari: «Vivo per i miei figli, mi sveglio ogni giorno alle sei per loro»

ROMA - Tina Cipollari ha rivelato di essere una madre molto apprensiva e di essere spesso rimproverata dai figli per questo motivo. L'opinionista di Maria De Filippi è mamma di tre ragazzi adolescenti, Mattias, 15 anni, Francesco, 12, e Gianluca, 11, nati dal matrimonio con l'ex marito Kikò Nalli. «Mi alzo sempre alle sei del mattino sia nei giorni di registrazione del programma sia nei giorni in cui sono a casa. Ho tre figli e ovviamente bisogna portarli a scuola, prepararli... Anche io mi preparo, prima di loro così quando si svegliano io già sono pronta, vestita e sistemata. Di solito registriamo due volte a settimana, una per i Senior e una per il Trono Classico. Dopo aver accompagnato i bambini a scuola torno a casa, sistemo alcune cose, poi vado agli studi televisivi», ha raccontato Tina durante un'intervista rilasciata al settimanale "Uomini e Donne Magazine".

«Sono una madre molto apprensiva specialmente quando sono al lavoro, quando non sono io lì in casa con loro e non posso vigilare e tenere sotto controllo la situazione mi agito molto. I miei figli sono nel pieno dell'adolescenza, il periodo più difficile per noi mamme, penso per tutte. Vivo per loro», ha aggiunto la 53enne. «Chiaramente devo frenare questa mia attitudine, altrimenti vengo rimproverata. Ma è difficile. Sono sempre in ansia quando escono. Sono stata una di quelle mamme che, quando i figli vanno in gita, si presentano in albergo per fare il sopralluogo», ha continuato.

La Cipollari ha infine ammesso di essere abbastanza soddisfatta della sua vita fino a oggi e di essere riuscita a realizzare quasi tutti i suoi sogni nel cassetto. «Tanti sogni li ho già realizzati. Sono diventata madre e questo era un mio sogno fin da ragazza, lo è sempre stato e si è avverato. Da bambina sognavo di viaggiare e crescendo ho fatto tanti viaggi, prima da single, dopo con i figli. Un sogno che ho oggi è quello di vedere tra qualche anno realizzati i miei figli. Sogno di vederli felici», ha concluso.