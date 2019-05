Marcelo Fuentes, la compagna non vuole sposarlo

ROMA - Marcelo Fuentes, ex protagonista di "Uomini e Donne", ha rivelato che tra i suoi sogni nel cassetto c'è quello di sposare la compagna Sofia Bruscoli. L'ex tronista e la showgirl sono una coppia ormai da quasi sette anni e hanno avuto anche una figlia, Nicole, nata cinque anni fa dal loro amore. «Io vorrei sposarmi perché penso che il matrimonio è qualcosa che ci unirebbe ancora di più. Sofia però non è propensa a questa scelta perché su questo non abbiamo la stessa visione. Per me diventare marito di Sofia sarebbe il coronamento massimo del nostro grande amore», ha dichiarato Marcelo durante un'intervista rilasciata a "Uomini e Donne Magazine".

Il 46enne, parlando della sua piccolina, ha poi detto di sentirsi un bravo padre e di occuparsi spesso da solo della bimba quando la Bruscoli è in viaggio per lavoro. «Penso di essere un padre presente e premuroso. Posso dire di essere un bravo papà», ha affermato Fuentes. Marcelo ha infine detto che gli piacerebbe poter tornare in tv e magari partecipare all'Isola dei Famosi come concorrente. «Subito dopo Uomini e Donne sarei dovuto andare all'Isola dei Famosi, ma non l'ho fatto, però ora sarei pronto per farmi conoscere dal pubblico come Marcelo e non come l'ex tronista», ha concluso.