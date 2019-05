Hoara Borselli attacca 'Ballando con le Stelle': «Mi hanno trattata male»

ROMA - Hoara Borselli, vincitrice della prima edizione di "Ballando con le Stelle" nel 2005, ha attaccato duramente il programma condotto da Milly Carlucci su Raiuno. La showgirl ha rivelato di esserci rimasta male per il fatto di non essere mai stata invitata nello show come ospite speciale in veste di ex vincitrice. «Devo essere sincera, ho vinto la prima edizione di Ballando con le Stelle, è un programma che ho nel cuore, ma è un programma che mi ha trattato molto male a posteriori. In tutte le edizioni dove sono sempre state chiamate persone che hanno rappresentato un po' il programma, non so perché, la memoria è stata molto corta. Il motivo? Lo so. Una spiegazione me la sono data. Ma non si può dire», ha dichiarato Hoara durante un'intervista rilasciata a "I Lunatici" su Radio 2.

La 42enne ha poi raccontato di avere un bellissimo rapporto con il suo corpo e di non avere paura di invecchiare. «Penso di essere meglio adesso, mi piaccio di più rispetto a venti anni fa. Sono orgogliosamente una quarantenne passata. Immaginate che fatica sarebbe passare una vita a combattere il tempo che scorre», ha aggiunto. «Ci sono anche donne che pensando di offendermi, mi scrivono cose tipo: 'Mamma mia, non sei più com'eri a vent'anni'. Ma io non mi offendo», ha concluso.