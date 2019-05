Maisie Williams, fan delusi: lo spin-off su Arya Stark non si farà

LOS ANGELES - Maisie Williams, che nella famosissima serie tv "Il Trono di Spade" interpreta Arya Stark, non avrà uno spin-off del telefilm centrato sul suo personaggio. L'ultimo episodio dello show fantasy della HBO, durante il quale Arya decide di intraprendere un viaggio alla scoperta del "West of Westeros", ha fatto sperare a molti dei suoi fan di poterla vedere nuovamente vestire i panni della piccola Stark in un altro show. I vertici della HBO hanno però chiarito di non voler assolutamente mettere in cantiere una serie con protagonista Maisie.

Il presidente dell'emittente americana, Casey Bloys, ha affermato che nessuno degli spin-off in programma avrà come protagonista uno dei personaggi della serie creata da David Benioff e D.B. Weiss. Quando gli è stato chiesto da "The Hollywood Reporter" se ci fosse la minima possibilità di rivedere Maisie nei panni di Arya, Bloys ha risposto: «No, no, assolutamente no. Non voglio che quello che è stato creato da Dan e David con 'Il Trono di Spade' venga distrutto o smembrato da altri progetti. Voglio che questa serie rimanga nei ricordi delle persone così com'è, con questi personaggi e con questo cast». «Non ho assolutamente nessuna intenzione di prendere uno dei protagonisti e usarlo in qualche altro contesto che non è quello originale», ha spiegato.