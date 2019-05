Finisce "Domenica In", Mara Venier in lacrime

ROMA - Non ha retto l'emozione ed è scoppiata in lacrime. Mara Venier durante l'ultima puntata di "Domenica In", andata in onda ieri, domenica 26 maggio, ha pianto salutando i telespettatori del programma di Raiuno.

Poco prima della chiusura dello show sono stati infatti riproposti al pubblico alcuni dei momenti più significativi della stagione. Inizialmente Mara non si è però commossa. «Avevo un'incertezza fortissima, non sapevo come sarebbe andata quest'anno...», ha spiegato.

I telespettatori l'hanno però premiata, come dimostrano i dati Auditel e Mara ha voluto ringraziare tutti quelli che l'hanno seguita con affetto. «Il primo ringraziamento grande va al pubblico. Questa è la più bella edizione che abbia fatto. La più difficile e faticosa, ci ho messo tutta me stessa, la mia vita, gioia e dolori... E l'ho fatto in maniera totalmente libera perché io sono questa», ha detto la Venier, prima di ringraziare anche i vertici dell'azienda che l'hanno voluta di nuovo al timone del contenitore domenicale dell'ammiraglia Rai.

Sul maxischermo in studio intanto altri momenti del recente passato dello show, e Mara non è riuscita proprio a trattenere le emozioni ed scoppiata a piangere. «Io non riesco a dire più niente», ha concluso prima di chiudere la trasmissione tra gli applausi dello studio.