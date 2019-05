Pamela Prati finalmente confessa: «Mark Caltagirone non esiste, sono stata plagiata»

MILANO - E finalmente dopo ormai mesi di estenuanti dibattiti sull'esistenza o meno di Mark Caltagirone, arriva la confessione di Pamela Prati. Quello che sarebbe dovuto essere il promesso sposo in realtà non esiste, lo ha rivelato la stessa showgirl durante un'intervista rilasciata a 'Verissimo' che andrà in onda il prossimo sabato.

L'intervento nella trasmissione di Silvia Toffanin, che viene sempre registrata il giovedì anche se va in onda nel weekend, è stato deciso all'ultimo minuto dopo le rivelazioni di Eliana Michelazzo a 'Live - Non è la D'Urso'.

La Prati ha ammesso di non aver mai visto e neanche sentito al telefono Caltagirone. «Lo avrei incontrato il giorno delle nozze», ha spiegato.

Poi l'accusa di plagio rivolta alle sue ormai due ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo: «Sono stata plagiata da loro». In lacrime nello studio del programma di Canale5, la 60enne di origini sarde ha quindi addossato tutta la responsabilità alle due donne con cui fino a pochi giorni fa era in completa sintonia.

Nel frattempo si è diffusa la notizia che la Perricciolo dopo l'intervista della Michelazzo a 'Live - Non è la D'Urso' sarebbe finita in ospedale. Lo ha poi confermato la stessa Eliana tramite una Instagram Story.