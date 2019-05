Eva Grimaldi: «Imma Battaglia è più bella di Gabriel Garko» 

ROMA - Eva Grimaldi pensa che la moglie Imma Battaglia sia più bella di Gabriel Garko. L'attrice la scorsa domenica ha sposato l'attivista LGBT e adesso, in un'intervista rilasciata nel programma radiofonico 'I Lunatici', ha spiegato di pensare che la moglie sia più bella di Garko, che oltre ad essere un sex symbol è anche un suo ex. «Gabriel è mio fratello. Ormai siamo fratelli, è meraviglioso. È di una bellezza straordinaria, ma io vedo sempre più bella Imma», ha detto durante la chiacchierata nel programma di Radio2.

Eva, 57 anni, ha poi spiegato di avere tantissimi ex compagni, molti dei quali però non si sono comportati bene con lei: «Farei una cena con tutti i miei ex, servirebbe un tavolo più grande di quello imperiale. Farei una cena con loro anche se alcuni sono stati str*i. È grazie anche agli str*i che ho conosciuto Imma». Poi nella trasmissione è intervenuta proprio la Battaglia, che ha raccontato come ha conosciuto Eva. «Lei è venuta a cercarmi al Gay Village (noto locale dell'estate romana ideato proprio da Imma, ndr), l'ultima sera dell'edizione del 2010. Io stavo mangiando delle patatine fritte, stavo svaccata, era la serata di chiusura, dopo l'una di notte», ha detto la 59enne.

«Mi scocciava, io sono una 'anti-vip', lei si è presentata, eravamo nella sala house, mi ha detto che quella musica non le piaceva, mi ha chiesto di essere accompagnata nella sala dove c'era la musica commerciale. L'ho presa per mano per accompagnarla, le ho preso qualcosa da bere e me ne sono andata. Dopo un po' è tornata da me ed è scoppiata a piangere. Mi si è buttata addosso. Mi ha intenerito molto, abbiamo iniziato a parlare. Devo dire che mi ha corteggiato in modo molto insistente», ha concluso.