Khloe e Kourtney Kardashian, sorelle "zitelle"

LOS ANGELES - Khloe Kardashian e Kourtney Kardashian hanno deciso di non frequentare uomini. Le sorelle hanno recentemente fatto una vacanza insieme e alcune fonti hanno raccontato che il viaggio ha fatto molto bene alle due reality star americane, che durante gli ultimi mesi hanno avuto una vita sentimentale piuttosto altalenante.

Kourtney, 40 anni, ha infatti chiuso una storia con Younes Bendjima lo scorso anno e da allora gli sono stati affibbiati diversi altri flirt, mentre Khloe ha deciso di mettere fine alla sua relazione con Tristan Thompson, padre di sua figlia True, dopo che lui è stato sorpreso in teneri atteggiamenti con l'amica di famiglia Jordyn Woods.

Una fonte ha ora raccontato a 'Entertainment Tonight': «Entrambe le sorelle hanno lavorato senza sosta per molti mesi e avevano bisogno di una pausa. Sia Kourtney che Khloe sono single in questo momento, non succedeva da molto tempo che lo fossero contemporaneamente. Si stanno divertendo e non hanno intenzione di tornare a frequentare altri uomini, almeno per ora. Torneranno a farlo quando saranno pronte».