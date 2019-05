Giulio Berruti smentisce il flirt con la Boschi: «Sono fidanzato da un anno e mezzo»

ROMA - Giulio Berruti ha smentito di avere o aver avuto un flirt con Maria Elena Boschi, come qualcuno aveva scritto nelle scorse settimane. L'attore italiano ha infatti spiegato di essere fidanzato da un anno e mezzo con una ragazza che si chiama Francesca. «Ho una persona con cui sto da un anno e mezzo, seppur la difficoltà dovuta alla distanza... Recentemente ho letto degli articoli che mi fanno sorridere. Per fortuna le persone a casa non sono stupide, quindi si rendono conto quando le cose vengono scritte per vendere due giornali in più o fare più traffico su internet...», ha detto il sex symbol in una video intervista rilasciata a Gossip.it.

«Il flirt con Maria Elena Boschi? Non c'è da smentire nulla, penso che sia la mia vita privata comunque e rimane tale, come è sempre stato nei 12 anni che faccio questo mestiere. Però penso che sia abbastanza svilente per chi fa il giornalista scrivere per forza cose che non sono vere e dover dare tutta questa importanza al gossip quando si potrebbe fare qualcosa di più utile per gli altri. Dal momento che la mia vita dovesse ruotare intorno al gossip, smetterei di farlo perché vorrebbe dire che non ho altro di cui parlare», ha aggiunto.

Poi Berruti ha raccontato di essersi sostanzialmente trasferito in California per tentare la carriera nel cinema internazionale. «Sto girando un film negli Stati Uniti. Mi sono trasferito lì da un anno, faccio avanti e indietro, l'Italia è il mio Paese, ma sto lavorando molti negli Usa, sono contento», ha continuato.