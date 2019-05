Marco Carta: «Voglio sposarmi e avere dei figli»

ROMA - Marco Carta, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha rivelato di volersi sposare e di voler diventare padre di uno o due bambini.

Il cantante durante l'intervista rilasciata nel programma di Raiuno ha detto: «Qualche tempo fa girava la voce che mi fossi sposato in gran segreto, ma qui vi dico che non mi sono mai sposato».

«Sicuramente sì, mi sposerò ma non adesso», ha aggiunto l'ex vincitore di "Amici". «Mi piacerebbe compiere questo passo e vorrei diventare genitore per dare a qualcun'altro quello che è mancato a me. Non so che tipo di padre sarei. Ma questo è un discorso iper gigantesco», ha continuato Carta.

Marco in una precedente intervista, sempre nella trasmissione della Balivo, aveva parlato della sua relazione con il fidanzato, insieme a cui convive ormai da tre anni. «Conviviamo da tre anni, prima o poi lo vedrete, dipenderà da lui. Lui desidera una vita normale, non ha intenzione che la sua faccia venga spiattellata ovunque. Però magari prima o poi succederà», aveva spiegato.