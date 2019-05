Enrico Lo Verso rivela: «Sono stato cacciato dalla scuola di recitazione»

ROMA - Enrico Lo Verso ha rivelato di aver avuto sempre un rapporto conflittuale con lo studio e di essere stato addirittura buttato fuori da una scuola di teatro.

L'attore, ospite di Caterina Balivo nel programma "Vieni da me", ha raccontato di aver avuto parecchi problemi quando da adolescente frequentava la scuola e che la cosa è continuata anche da adulto. «Io ho avuto un rapporto con le scuole che non è stato proprio dei migliori. Ho avuto una serie di problemi ma poi ho trovato la strada giusta», ha spiegato Enrico durante l'intervista rilasciata nello show di Raiuno. «Non carburavo. Non avevo un buon rapporto con gli insegnanti. Mi cacciavano, mi buttavano fuori, me ne andavo o succedeva qualcos'altro e mi bocciavano», ha aggiunto.

Il 55enne ha poi ricordato quando fu l'unico studente su quattordici a essere espulso da una scuola di teatro. «Ho un ricordo in particolare che mi ha segnato. Andavo a una scuola di teatro e su quattordici studenti totali buttarono fuori solo me e all'inizio ho pensato che fosse terribile, poi ho cominciato a leggere che molti dei grandi attori erano stati buttati fuori dalla scuola prima di diventare delle icone nel mondo dello spettacolo. Ho pensato che quello per me fosse un segnale perché ero diverso ma in senso positivo. Quando ho fatto il Centro Sperimentale di Cinema non è andata benissimo, ma è andata», ha concluso.