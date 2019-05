Beatrice Valli non sta ancora bene: «Devo lavorare meno»

ROMA - Beatrice Valli è tornata a parlare delle sue condizioni di salute e ha fatto sapere ai suoi follower di stare decisamente meglio ma ancora non del tutto bene e ha detto di doversi prendere più cura di se stessa. L'influencer infatti poco più di un mese era stata ricoverata per alcuni giorni in ospedale a causa di un malore e si era dovuta sottoporre ad una lunga terapia antibiotica che le aveva procurato anche delle pesanti reazioni allergiche. L'ex protagonista di "Uomini e Donne" ha risposto ad alcuni suoi seguaci che le hanno posto tramite social delle domande sulle sue condizioni attuali.

La Valli, che è mamma di due bambini, Alessandro, nato dalla relazione con l'ex compagno Nicolas Bovi, e Bianca, nata dall'amore con Marco Fantini, ha raccontato che i medici le hanno consigliato di diminuire il lavoro e di cercare di stare il più a riposo possibile. «Sto limitando il mio lavoro, sto cercando di pensare più a me stessa e cercare almeno un giorno a settimana per riposarmi», ha risposto Beatrice. «Non è semplice per me rinunciare al mio lavoro che amo e ogni giorno mi faccio in quattro per riuscire a conciliare i miei figli, il mio compagno e il mio lavoro», ha spiegato la 24enne. «Ma devo cercare di volermi bene!» ha concluso.