Eliana Michelazzo concorrente del GF? Mediaset dice no 

ROMA - Mediaset ha detto no. Eliana Michelazzo nell'intervista-confessione rilasciata qualche giorno fa a Barbara D'Urso, nella quale ha ammesso di aver mentito in tv quando sosteneva l'esistenza di Mark Caltagirone, ha chiesto alla conduttrice di farla entrare nella Casa del Grande Fratello. E la D'Urso sembrava aver lasciato la porta aperta a questa possibilità, invitandola in studio nella puntata di stasera, 20 maggio, a Cinecittà.

La notizia ha però causato in poche ore l'indignazione del web: in molti pensano infatti che non sarebbe affatto giusto premiare la Michelazzo in questo modo dopo che ha preso in giro il pubblico di Canale5 raccontando bugie su bugie durante i suoi numerosi interventi a 'Live - Non è la D'Urso'.

E dalle parti del Biscione devono aver ascoltato le lamentele della rete perché non si è fatta attendere la secca smentite dei vertici dell'azienda. Nella tarda serata di domenica sui canali ufficiali del gruppo editoriale è infatti apparso un comunicato che annuncia l'indisponibilità dell'azienda a prendere anche solo in considerazione l'ingresso della Michelazzo al Grande Fratello.

«L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall'editore di Mediaset». Resta ora da capire se la D'Urso riuscirà comunque a portare Eliana in studio o se è stato messo un veto totale sulla sua presenza nel reality.