La censura su "Thor" per i riferimenti all'omosessualità

Il Bahrain, Kuwait, Egitto e Arabia Saudita sono i paesi che hanno vietato la proiezione nelle sale del film per una serie di allusioni all'omosessualità, in particolare legate al personaggio Valkyrie interpretato da Tessa Thompson. In Bahrain la decisione è stata presa «per preservare i valori virtuosi della società», mentre in Kuwait è stato vietato per «la presenza di scene con personaggi omosessuali».