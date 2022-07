Tornano le suore più assurde del Ticino

La trama? «Le protagoniste sono due suore. Il loro piccolo e amato convento del Sacro Ordine delle Perizomate di Balerna, si trova nel bel mezzo di un importante crocevia autostradale e dovrà essere abbattuto per far spazio alla terza corsia per i TIR in transito per l’Italia. Per Mellina e Ubalda è una notizia scioccante, assurda e blasfema. Loro non si perderanno d'animo e saranno pronte a tutto! Beh, in effetti, non proprio a tutto... Riusciranno a fronteggiare strani personaggi tra cui il perfido vescovo Padre Ralph, vicino alla lobby dei concessionari di autostrade, e aspirante futuro Papa? Grazie all'aiuto della giovane e avvenente novizia Chupita, influencer dei social parrocchiali, il tutto prenderà una piega diversa e, salvare il convento, diventerà una missione di vita, un compito divino (o di vino) che forse soltanto Sua Santità potrà risolvere».