"Spotted Yellow" ha vinto le Locarno Shorts Weeks

LOCARNO - È "Spotted Yellow", della giovane regista iraniana Baran Sarmad, il cortometraggio vincitore della quarta edizione dell’evento off e on-demand del Locarno Film Festival. Roya e la sua giraffa hanno conquistato le migliaia di spettatori che nel corso di tutto il mese di febbraio hanno popolato la sala virtuale del Festival, assegnando a "Spotted Yellow", il film più votato in assoluto, un punteggio medio di 4.9 (su 5).

Dal Brasile di Camila Kater, vincitrice dell’edizione 2021 con "Carne", il Locarno Shorts Weeks Audience Award offerto da Swiss Life arriva dunque in Iran, casa e set di Baran, premiando nuovamente una giovane cineasta. A conquistare il pubblico sono state le sue atmosfere sospese e delicatamente fotografate, le sue tinte gialle a fare da ponte tra l’universo umano e quello animale, per poi fare ritorno in un viaggio che affronta e racconta l’accettazione di sé. E ancora, in questo suo percorso magico, silenzioso e leggero, quel suo surreale parallelepipedo giallo, quel gigantesco origami con il collo lungo, bizzarro coinquilino dell’esistenza di Roya, interpretata da Shadi Karamroudi.

"Spotted Yellow" è visibile a questo link.