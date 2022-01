Dalla console... alla fattoria: la nuova vita di Calvin Harris

IBIZA - Il noto dj Calvin Harris, autore di hit come “Summer” o “By my way” ha rivoluzionato il proprio stile di vita.

Lo ha rivelato il portale britannico The Sun, secondo cui il 38enne ha mollato la vita “glamour” da Dj per dedicarsi ad una quotidianità decisamente più tranquilla: la vita in fattoria. A quanto sembra, infatti, Harris avrebbe venduto la sua villa di Los Angeles (dove però non viveva da anni) per acquistare diversi ettari di terreno ad Ibiza, in Spagna, dove lavora ora come agricoltore.

«Seppur abbia un team che lo aiuta, Calvin si sporca regolarmente le mani, aiutando in tutto ciò che riguarda la gestione di una fattoria» ha dichiarato al Sun una fonte vicina all'artista, che ha aggiunto: «È davvero appassionato». Cosa viene prodotto? Verdure, uova, ma anche vino, e la fattoria è anche un luogo adibito ad eventi speciali, come celebrazioni o matrimoni.

Non ha comunque mollato la carriera musicale: il dj ha recentemente pubblicato un nuovo brano con il suo pseudonimo Love Regenerator, intitolato “Lonely”.