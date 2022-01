A un albero tropicale appena scoperto è stato assegnato il nome di Leonardo DiCaprio

YAOUNDÉ - A un albero tropicale appena scoperto nella riserva naturale di Ebo, in Camerun, è stato assegnato il nome scientifico di Uvariopsis dicaprio. Sì, proprio in onore della star di Hollywood.

La decisione è stata presa dagli scienziati dei Giardini botanici reali di Londra, i Kew Gardens, e del National Herbarium del Camerun. Si tratta di un riconoscimento all'interesse rivolto da DiCaprio a una minaccia all'ecosistema locale avvenuta nel 2020: il 47enne aveva fatto sentire la sua voce contro una concessione di disboscamento. «La foresta di Ebo in Camerun e tutti gli incredibili animali che vivono lì sono nei guai. Questo include elefanti della foresta, gorilla, scimpanzé e tanti altri. Aiutiamo #SaveEboForest» aveva twittato nell'agosto di due anni fa. Il risultato? La concessione era stata revocata dal governo, un mese dopo.

«Abbiamo molto apprezzato il supporto che Leo ci ha dato nella campagna per proteggere Ebo, quindi ci è sembrato opportuno onorarlo in questo modo, nominando una specie unica solo in questa foresta» ha dichiarato Martin Cheek, uno degli scienziati che hanno preso la decisione. L'albero in questione, appartenente alla famiglia dell'ylang-ylang, presenta fiori gialli e verdi sul tronco ed è alto quattro metri.