Emma Watson ha quasi abbandonato il ruolo (iconico) di Hermione

LONDRA - Emma Watson è Hermione ed Hermione è Emma Watson, per tutti i fan di "Harry Potter". Ma c'è stato un momento in cui l'attrice ha pensato di abbandonare la saga, mettendo la produzione in difficoltà.

È una delle rivelazioni contenute nello special trasmesso da HBO Max "Harry Potter: Return to Hogwarts", in cui buona parte del cast si è riunita per celebrare il ventesimo anniversario della serie di film. Come spiegato da David Yates, regista di "Harry Potter e l'Ordine della Fenice", «quando ho iniziato, una cosa di cui (il produttore, ndr) e lo studio mi hanno parlato era che Emma non era sicura di voler tornare e fare un altro Potter».

Lei stessa ha confermato, parlando con Rupert Grint. «Penso di aver avuto paura. Non so se ti sei mai sentito come se fossi arrivato a un punto di svolta» e ci si sentisse legati per sempre a un ruolo. Lo stesso Grint ha ammesso: «Direi che ho avuto sentimenti simili a Emma. Immagino che lo stavamo solo affrontando al nostro ritmo. All'epoca, semplicemente non ci veniva in mente che provassimo tutti sentimenti simili».