I videogiochi che ci sono piaciuti di più in un'annata decisamente magra

LUGANO - Se il 2020 è stato relativamente colto di sorpresa dalla pandemia, il 2021 ne ha subito in maniera importante le ripercussioni.

Il risultato è un'annata decisamente magra, con pochi giochi davvero e un livello generale davvero mediano. Non che la faccenda stupisca, sviluppare videogiochi è un lavoro estremamente complesso che coinvolge tantissime persone in altrettanti ambiti. Basta un attimo a far si che ritardi e problemi si accumulino.

Una carenza di titoli che ha accompagnato a braccetto quella delle console, a un anno dall'uscita - infatti - Playstation 5 e Xbox Series X sono ancora merce rara e che nei negozi difficilmente si trova.

Se proprio avete voglia di next-gen la meno quotata (ma comunque ottima) Series S potrebbe anche fare al caso vostro, anche perché 2 dei 4 nostri giochi dell'anno girano più che discretamente proprio sulla “sorellina“ della X. In ogni caso vi toccherà cercarvela online.

Ma bando alle ciance, ecco la nostra top 4 presentata rigorosamente in ordine inverso.

4. “Resident Evil Village”, multi.

Il ritorno di Ethan Winters per questo nuovo ciclo di Capcom ci è piaciuto parecchio, grazie al sistema di gioco e al setting incredibile (e bellissimo). Ci ha entusiasmato un po' meno il ritmo generale dell'avventura, che verso metà si spegne un po' verso la monotonia. Resta comunque un lavoro assolutamente degno di nota.

3. “Metroid: Dread”, Nintendo Switch.

Un po' di “Dark Souls” e “Resident Evil” dentro un “Metroid”? La risposta è sì e “Dread”, il nuovo tassello della saga di Samus Aran ci ha molto, molto, divertito. Rapidissimo e scintillante, perde qualche punto per quanto riguarda l'ispirazione grafica, che punta evidentemente ad “Halo” ma mancando il bersaglio. Se da ragazzin* eravate fan della serie non potete davvero perdervelo.

2. “Forza Horizon 5”, Xbox e Windows Pc

Siamo sinceri, pochissimi giochi di guida arrivano là dove l'ultimo episodio di “Forza Horizon” è riuscito ad arrivare. Ok, non sarà roba per puristi, ma resta una prodezza tecnica con pochi eguali sulla piazza. Una montagna di veicoli e uno pseudo-Messico da leccarsi i baffi. A quando un Horizon ambientato per i passi elvetici?

1. “Halo Infinite”, Xbox e Windows Pc

Rivoluzionare la formula di “Halo” secondo il canovaccio dell'open world senza dimenticare le origini. Una sfida apparentemente impossibile riuscita molto bene al team di 343 Industries. “Infinite” mostra una cura incredibile per il dettaglio ed è pazzescamente divertente da giocare. Insomma, Master Chief non è mai stato così in forma.