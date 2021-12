Quell'intrusione in casa di Sandra Bullock: «La notte più terrificante della mia vita»

BEVERLY HILLS - Sandra Bullock ha parlato per la prima volta della «notte più terrificante» della sua vita: l'irruzione di un intruso in casa sua nel cuore della notte, un fatto che è avvenuto nel 2014 e che «l'ha cambiata per sempre».

Lo ha dichiarato l'attrice stessa durante un episodio del talk show "Red Table Talk".

«Un individuo ha scassinato la serratura ed è entrato», ha raccontato l'attrice 57enne, aggiungendo di essersi nascosta nell'armadio: «Non finirà bene», si ricorda che pensava mentre era nell'armadio, in un'esperienza che l'ha segnata. «Non sono più restata sola dal giorno in cui è successo», ha spiegato la Bullock, «è un'esperienza che mi ha cambiato».

La star è poi incredibilmente grata che il figlio non era presente: «Era l'unica notte in cui Louis non era con me», ha aggiunto, parlando di suo figlio adottivo Louis (che ha ora 11 anni): «È stata l'unica notte in cui era dalla nostra tata perché ero stata fuori fino a tardi». «Se fosse stato a casa, il nostro destino sarebbe cambiato per sempre».

Il ladro (e stalker) è poi stato arrestato, ma da quella notte Sandra Bullock ha dovuto anche fare sessioni terapeutiche per superare il trauma, visti gli attacchi d'ansia e i sintomi di PTSD.

Per quanto riguarda la relazione con Bryan Randall, l'attrice ha dichiarato che non pensa al matrimonio: «È l'amore della mia vita e abbiamo tre bellissimi figli, non ho bisogno di un documento per essere una compagna e una madre devota».