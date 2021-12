A letto con la fidanzata del figlio

LUGANO - E siamo a quindici. Il nuovo film di Carlo Sortino, 72enne re del trash movie ticinese, è realtà. Il titolo? "Rimorsi". «La pellicola – dice Sortino – inizia con una scena di sesso. Con me a letto con una ragazza. Poi torno a casa e mi accorgo che quella giovane è la compagna di mio figlio».

Insomma, un dramma famigliare in puro stile Sortino, che si sviluppa lungo binari che sfiorano il grottesco. Contrariamente al passato il film non sarà proiettato col consueto evento pubblico al cinema. «Questioni di Covid. Però sono contento lo stesso: lo scorso anno non siamo nemmeno riusciti a farlo il film. Quest'anno, seppure in forma più ridotta e con grossi problemi di budget, invece sì. Perlomeno siamo ripartiti».

"Rimorsi" è un mediometraggio girato tra Agno e la zona di Verbania. Nonostante le apparenze dietro alla pellicola vorrebbe comunque esserci un messaggio forte. «Da una parte nella vita c'è sempre una seconda possibilità. Dall'altra siamo tutti anime fragili. Questa è una storia di errori e di perdono».

Sul set con Carlo Sortino anche Jennifer Fumasoni, James Minoggio, Marianna Esposito ed Edoardo Galluzzo. "Rimorsi" sarà visibile sui social network e sul canale italiano Rete 55.