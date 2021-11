Indovina chi è ritornata in classifica? “All I Want For Christmas Is You”

LOS ANGELES - Si avvicina Natale e la colonna sonora delle vite di molti inizia a regolarsi sul periodo festivo. Inevitabilmente, una canzone torna a farsi largo nelle classifiche dello streaming: è l'inossidabile “All I Want For Christmas Is You”.

La hit di Mariah Carey è entrata nuovamente nella top 40 globale di Spotify. Un fenomeno che si ripete puntualmente, anno dopo anno, a dimostrazione di quanto il brano della popstar sia radicato nel pubblico di tutto il mondo. Lo scorso anno fu registrato un clamoroso record: la vigilia di Natale “All I Want For Christmas Is You” fu suonata sulla piattaforma di streaming 17.223 milioni di volte.

Difficile calcolare, invece, gli introiti per Carey: Tmz aveva calcolato che, fino al 2017, la cantante aveva incassato circa 60 milioni di dollari solo grazie a quella canzone. Le riproduzioni in streaming non avranno cambiato granché la cifra (la percentuale spettante agli artisti è piuttosto bassa).