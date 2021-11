La moglie di Ed Sheeran e l'anello di fidanzamento (quasi) perso in uno strip club

LONDRA - Cherry Seaborn, la moglie di Ed Sheeran, ha (quasi) perso il suo anello di fidanzamento... in uno strip club.

Lo ha raccontato il cantautore britannico a Charlamagne Tha God nel suo show su Comedy Central, spiegando che l'episodio divertente viene citato anche nella sua canzone "Collide".

«Non sarà contenta che racconto questa storia» ha detto il 30enne, che ha spiegato che si trovavano a Toronto, in Canada, quando il loro gruppo di amici ha deciso di andare in uno strip club. Non essendo un fan, però, lui decide di tornare in hotel: «Ed è lì che (Cherry, ndr.) ha perso l'anello».

Nello strip club? «Sapevamo solo che era perso, e temevamo fosse proprio lì. Quando ne stavamo parlando la mattina dopo mi sono reso conto quanto sembrasse stupido chiedere al locale se avessero trovato un anello di fidanzamento...». Alla fine però non era lì, è saltato fuori che lei si era addormentata sul divano dell’hotel e fortunatamente «è lì che l'abbiamo trovato».

Riguardo alla storia, Charlamagne ha anche elogiato la fiducia reciproca della coppia: «Questa sì che è fiducia nel proprio partner».