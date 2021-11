Clooney: «Ecco come abbiamo deciso di avere figli»

LOS ANGELES - «Eravamo sposati da circa un anno e ci trovavamo a casa di un amico. Lì c'era un bambino, rumoroso e odioso... allora siamo usciti per una passeggiata, e Amal ha detto: "Siamo terribilmente fortunati nella vita", io ho risposto "Sì, siamo fortunati ad esserci trovati" e poi lei ha detto "Questa fortuna andrebbe condivisa con altre persone"».

È in quel momento che George e Amal Clooney hanno deciso di avere un figlio, ha raccontato l'attore al podcast di Marc Maron: «In quel momento mi sono fermato a pensarci per circa un minuto, e ho solo detto: "Beh, voglio dire, se ci stai"... e lei ha risposto "Penso che dovremmo provare".

Fino ad allora, l'ormai 60enne non aveva mai pensato che avrebbe avuto bambini. «Devo dire che è stato molto emozionante perché ero davvero convinto che quello non era il mio destino nella vita e mi stava bene». Non voleva neanche sposarsi, d'altronde: «Non volevo sposarmi. Non volevo avere figli. E poi questo straordinario essere umano (Amal, ndr.) è entrato nella mia vita e mi sono innamorato perdutamente».

Poi sono arrivati i gemelli: «Non sapevo che avrei avuto due gemelli», «dal dottore hanno tirato fuori questo pezzo di carta (un'ecografia) dicendo "È un maschietto!", io allora: "fantastico!", ma poi hanno aggiunto: "e l'altro è una ragazza"... e io: "Oh me**a".

Nonostante le esitazioni, George Clooney ama il suo ruolo di papà, e ha sottolineato l'importanza di fargli capire il valore delle cose, come quando lui da piccolo vedeva sua madre che gli faceva i vestiti, mentre si spostavano continuamente per via del lavoro del padre. «Grazie a quel passato posso sopravvivere in qualunque situazione, e devo assicurarmi che anche i nostri figli lo capiscano».