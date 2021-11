Airbnb propone ai fan di "Sex and the City" un soggiorno nell'appartamento di Carrie

NEW YORK - Per i fan di "Sex and the City", la possibilità di vivere anche solo un giorno nell'appartamento di Carrie Bradshaw a New York era un sogno. Un sogno che per alcuni di loro adesso potrà diventare realtà.

Poche settimane prima della première di "And Just Like That...", la serie di HBO Max sulle nuove avventure di Carrie, Miranda e Charlotte (senza Samantha), Airbnb affitterà per due notti una riproduzione dell'appartamento del personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker, compreso il suo spazioso armadio pieno di scarpe e vestiti.

Poiché la prima della serie Sex and the City è stata presentata 23 anni fa, ogni soggiorno di una notte (il 12 o 13 novembre) costerà solo 23 dollari. Nella serie Carrie abitava nell'Upper East Side, anche se la casa di mattoni divenuta meta di pellegrinaggio dei fan si trova nel West Village, mentre l'interno è stato costruito sul set. La riproduzione di Airbnb, invece, si trova nel quartiere di Chelsea.