Halloween, niente costumi a tema "Squid Game" in tre scuole di New York

NEW YORK - Niente costumi di "Squid Game" per Halloween: è la decisione presa da tre scuole elementari di New York, preoccupate dalla possibile glorificazione della violenza legata alla serie sudcoreana su Netflix.

Il successo planetario di "Squid Game" è stato travolgente - noi ne abbiamo parlato qui - e la trama è la seguente: un misterioso invito a partecipare alla gara è inviato a persone con un disperato bisogno di denaro. I 456 partecipanti di ogni ceto sociale sono intrappolati in un luogo segreto dove competono per vincere 45,6 miliardi di won (oltre 35 milioni di franchi svizzeri). A ogni turno si cimentano in un popolare gioco per l'infanzia, ma chi perde... muore.

Nelle e-mail inviate ai genitori dalle autorità del distretto scolastico Fayetteville-Manlius è stata espressa preoccupazione per i «messaggi violenti» contenuti nello show ed è stato spiegato che presentarsi con costumi a tema sarebbe «inappropriato». Tutto sarebbe nato dal fatto che alcuni allievi avrebbero riproposto alcune scene degli episodi durante gli intervalli tra le lezioni. Negli Usa "Squid Game" è stato indicato per un pubblico maturo e Netflix indica che «potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni».

Alcuni genitori hanno già manifestato il proprio malcontento: una mamma ritiene che in fondo sia «solo un costume», mentre un altro genitore considera il divieto «prepotente». Anche in Ticino si era parlato dei costumi a tema "Squid Game", ma riguardo alla difficoltà di reperire le mise delle guardie o dei concorrenti.