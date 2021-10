Cher fa causa alla vedova di Sonny Bono per i diritti d'autore

NEW YORK - Cher ha fatto causa alla vedova di Sonny Bono per i diritti d'autore dei successi creati insieme, tra cui "I Got You Babe" e "The Beat Goes On".

Cher e Sonny Bono sono stati sposati dal 1969 e 1975 e insieme formavano il duo Sonny & Cher. Secondo la popstar Mary Bono si starebbe illegalmente avvantaggiando delle royalties dei suddetti successi e per questo chiede un risarcimento danni da almeno 1 milione di dollari.

Nella causa Cher spiega come lei e l'ex marito avessero deciso di dividere equamente i ricavi dei pezzi incisi insieme, prima della loro separazione avvenuta nel 1975. La vedova Bono e gli eredi, però, hanno presentato richiesta di terminare l'accordo sui diritti già nel 2016.

A detta di Cher, tale richiesta non ha rispettato i termini del contratto e il danno ammonta ad almeno un milione di dollari.