Daniel Craig e quella passione per i bar gay

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

LIVERPOOL - Daniel Craig ha rivelato che preferisce frequentare i bar e i locali gay per evitare quell'aggressiva presenza di «uomini che vogliono mostrare la loro mascolinità», presente negli spazi etero.

«Vado nei bar gay da quando ero giovane», ha dichiarato l'attore che ha interpretato James Bond nel recentissimo "No Time To Die", durante il podcast "Lunch with Bruce" di Bruce Bozzi.

Uno dei motivi, ha detto il 53enne, è quello di evitare le risse: «Ho iniziato ad andarci per evitare le risse durante le serate fuori, qualcosa che accadeva "abbastanza spesso" nei locali etero». Inoltre, secondo Craig, andare nei locali gay è anche un buon modo «per incontrare donne».

«Erano davvero un bel posto dove andare», ha spiegato, «tutti erano tranquilli, non c'era bisogno di dichiarare la propria sessualità. Era anche un posto sicuro dove stare. Poi potevi incontrare anche delle ragazze, perché ci sono un sacco di ragazze che ci vanno esattamente per le mie stesse ragioni. Diventava una specie di secondo fine per entrambi».