Il Principe William: «Prima pensiamo alla Terra, poi al turismo spaziale»

LONDRA - Gli imprenditori dovrebbero concentrare le loro risorse «per salvare il Pianeta», piuttosto che impegnarle nel turismo spaziale.

È quanto sostiene il Principe William, che ha espresso il proprio punto di vista durante un'intervista con l'emittente britannica Bbc.

Secondo il Duca di Cambridge, «i grandi cervelli e le grandi menti» dovrebbero «cercare di riparare questo pianeta, non cercare di trovare il prossimo posto dove andare a vivere». Il tema è stato trattato in vista del primo "Eartshot Prize", lanciato dallo stesso William e dal divulgatore scientifico naturalista David Attenborough, per premiare coloro che s'impegnano per salvare il pianeta.

Ieri, lo ricordiamo, l'attore di Star Trek William Shatner è diventato la persona più anziana ad andare nello spazio a bordo della capsula di Blue Origin, azienda di Jeff Bezos. Anche altri super-ricchi, tra cui Richard Branson ed Elon Musk, stanno lavorando alle loro imprese "spaziali".

Il Duca in orbita?

William andrebbe nello spazio? No, ha dichiarato di non aver «assolutamente alcun interesse», aggiungendo che c'è una «questione fondamentale» da tenere in considerazione: «Il costo, in carbonio, dei voli spaziali».

Oltre all'allocazione delle risorse, William ha anche messo in guarda sull'aumento dell'«ansia climatica» presente tra le giovani generazioni, «il cui futuro è fondamentalmente minacciato». Si tratta quindi di una situazione «molto snervante ed ansiogena». Gli adulti «dovrebbero ricordare quanto era importante essere all'aperto, e capire di cosa stiamo derubando le generazioni future».

Il Duca di Cambridge ha infine elogiato il padre, il Principe Carlo, per aver parlato del cambiamento climatico «molto presto, ancor prima che chiunque altro pensasse che fosse un argomento».

I cinque vincitori del Premio Earthshot, che riceveranno un milione di sterline a testa, saranno annunciati alla fine del mese.