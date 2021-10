La Nintendo Switch si riveste di OLED e non è mai stata così bella

LUGANO - In un momento in cui non ci sono i pezzi per farle, lanciare una nuova console sembra una cosa da pazzi. Eppure è quello che ha deciso di fare Nintendo, che proprio in questi giorni ha lanciato la sua nuova - e terza - versione della Nintendo Switch.

Bianco-perla, sfavillante e decisamente piacevole al tatto, la Nintendo Switch OLED svela l'innovazione già nel nome: lo schermo OLED lievemente più grande del precedente ma assai più performante per dettaglio, fluidità e chiarezza dei colori.

Altra innovazione degna di nota, riguarda il cavalletto per tenerla in verticale, completamente rivisto nel segno della stabilità e della solidità. Decisamente piacevole, anche se non per forza funzionale, la satinatura e la generale rifinitura della console - con microscopici, ma apprezzabili cambiamenti dei pulsanti - che la fa sembrare quello che in realtà è: una versione deluxe.

Se sul web si vocifera di possibilità di arrivare ai tanto agognati 4K quando è "allacciata" al televisore, mettetevi il cuore in pace: per il momento non è così, parola di Nintendo. Nella nuova docking station sarà però possibile alloggiare un cavo ethernet, per un'esperienza online più stabile e rapida.

Alla domanda: «Ma allora, me la devo comprare?», la risposta è: dipende. La OLED, al momento, viaggia attorno ai 399 che è più o meno una centella sopra quella “liscia” e ancora un po' di più rispetto alla Lite. Quindi, tutto sta a quanto volete spendere e se siete fra quelli che preferiscono avere per le mani l'ultima e più performante novità. In ogni caso, questa nuova Switch è la miglior versione possibile di una console che ha sorpreso e continua a sorprendere.