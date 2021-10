Un premio per il Leonardo “in prima persona” pubblicato dalla bellinzonese Flamingo

BELLINZONA - Michele Diomede vince la XXIII edizione del premio letterario internazionale Città di Arona con il romanzo storico, pubblicato dalla Flamingo Edizioni di Bellinzona, "La nebbia agli orizzonti lontani".

Il libro racconta la vicissitudini di Leonardo Da Vinci, in una biografia romanzata raccontata tutta in prima persona: «Scelta oltremodo coraggiosa, considerando l’enorme portata intellettuale, artistica e umana del personaggio, considerato senza ombra di dubbio tra i più grandi geni dell’umanità», annota l'editore.



Grande soddisfazione per questo risultato è stata espressa dall’editore della Flamingo, lo psichiatra Orlando del Don: «Da sempre abbiniamo la passione scientifica all’amore per la letteratura, riuscendo infine a far emergere questa piccola casa editrice come una delle realtà culturali più vivaci e interessanti del Canton Ticino».