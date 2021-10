La Barbie vola a gravità 0 con Samantha Cristoforetti

PARIGI - In occasione della Settimana mondiale dello spazio, Barbie e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno realizzato una bambola speciale dedicata all'astronauta italiana Samantha Cristoforetti.

Per l'occasione, la mini-replica ha accompagnato l'originale in una delle sue sessioni d'addestramento a gravità zero, in preparazione della sua ripartenza in orbita il prossimo aprile. Cristoforetti, lo ricordiamo, sarà la prima donna eurpea a capo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

«Spero davvero che questa bambola, e queste immagini, possano far scoccare la scintilla nel cuore delle bambine», conferma l'astronauta italiana, «sarebbe davvero incredibile».

Tutti i proventi della vendita della Barbie a edizione limitata verranno donate al fondo Women in Aerospace, che finanzia le borse di studio per le aspiranti dottorande.

Reuters