La cotta della figlia di Dwayne Johnson per Aquaman

LOS ANGELES - Tia Giana, la figlia di Dwayne "The Rock" Johnson, preferisce Aquaman a Maui, il personaggio di "Oceania" al quale il padre dà la voce nella versione originale.

È stata la stessa star di Hollywood a renderlo noto su Instagram in occasione del terzo compleanno della piccola. La quale sembra avere una vera passione per il personaggio della DC Comics, interpretato al cinema da Jason Momoa.

Johnson ha fatto il finto offeso con la figlia, per non essere l'oggetto delle sue preferenze. Poi è stata la volta dello stesso Momoa, che ha inviato uno speciale video di auguri a Tia Giana, che ha fatto la gioia anche di "The Rock": «Non potrò mai ringraziare abbastanza mio fratello per aver reso il terzo compleanno di questa bimba adorante il migliore di sempre. La sua reazione è impagabile».

Johnson ha poi usato il gesto gentile di Momoa per spiegare che «questo genere di cose sarà sempre la parte migliore della nostra fama». Come recita una delle citazioni preferite dell'attore: «È bello essere importanti, ma è più importante essere gentili».

