L'Oscar avrà una "filiale" a Londra?

LONDRA - La sempre più vicina cerimonia di consegna degli Oscar potrebbe avvalersi di una "filiale" britannica.

Variety spiega - citando varie fonti - che l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences è in trattative con il British Film Institute per sfruttare la sua location di South Bank, area di Londra nota per la sua vita culturale. Qui si trova infatti una struttura ben nota nell'ambiente del cinema, affacciata sul Tamigi e che ospita molte prime visioni - specialmente durante il London Film Festival.

Le trattative sarebbero in una fase avanzata, quindi è piuttosto probabile che la nutrita pattuglia di candidati britannici si presenti nella location londinese, con la speranza di ricevere l'ambita statuetta. Solo per fare qualche nome: Carey Mulligan, Emerald Fennell, Daniel Kaluuya, Anthony Hopkins, Vanessa Kirby e Sacha Baron Cohen.