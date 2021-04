I candidati agli Oscar sono da considerarsi "lavoratori essenziali"

LOS ANGELES - I candidati agli Oscar e i loro ospiti si possono considerare "lavoratori essenziali" e potranno quindi partecipare agli eventi previsti per la cerimonia di premiazione in programma il 25 aprile.

In una lettera inviata ai partecipanti dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences si specifica che lo status di "lavoratori essenziali" garantisce alcune esenzioni dalle restrizioni previste per contenere la pandemia, ma non comporta l'esenzione dalla quarantena.

In particolare gli ospiti dovranno arrivare a Los Angeles entro il 17 aprile se provengono da oltreoceano e da paesi ad alto rischio ed entro il 20 aprile se provengono dagli Stati Uniti o da paesi a basso rischio. Dovranno inoltre sottoporsi fino a tre test molecolari durante la settimana precedente la cerimonia.

Per garantire la massima sicurezza, la 93esima edizione degli Oscar è stata organizzata come un set cinematografico e si svolgerà principalmente alla Union Station di Los Angeles con alcuni eventi anche nella location tradizionale del Dolby Theatre.