Il successo de "Il Signore degli anelli" sovietico

MOSCA - Il primo film della saga cinematografica de "Il Signore degli Anelli" è uscito ben vent'anni fa. Da allora Peter Jackson ha collezionato ben 30 nomination agli Oscar (e ne ha vinte 17), per un totale di circa tre miliardi di franchi d'incassi.

Negli ultimi anni, con il ritorno dei classici del passato, più volte è stato ipotizzato una nuova versione ispirata al romanzo di Tolkien. Alcuni fan speravano soprattutto in una serie.

Ma un'altra versione era già stata prodotta, nel lontano 1991, in Russia. Si intitola "Khraniteli", e pochi giorni fa è stata recuperata e pubblicata su YouTube. In poche ore il video (diviso in due parte) ha totalizzato migliaia di visualizzazioni (oggi ha superato il milione). Il risultato è a prima vista inaspettato, data la qualità del prodotto: scenografia praticamente assente, una colonna sonora "particolare", un evidente budget ridotto all'osso, per non parlare degli effetti speciali. Insomma, un vero e proprio tuffo nel passato cinematografico dell'Europa dell'est. Ma a giudicare dalle visualizzazioni raccolte in pochi giorni, il successo è arrivato, anche se in ritardo di 30 anni.

Il film, che dura circa due ore, è apparso una sola volta in televisione, ed è poi scomparso tra gli archivi. Fino all'altro giorno, quando 5Tv, il successore di Leningrad Television, ha riportato alla luce le immagini, pubblicandolo su YouTube. I fan avevano addirittura cercato il film per anni, senza riuscire a trovarlo.