Il musical su Lady Diana arriverà prima su Netflix che a teatro

NEW YORK - In quella che è una prima assoluta per Broadway, una versione filmata di un musical verrà lanciata prima su Netflix e poi sbarcherà in teatro.

"Diana" verrà trasmesso in streaming a partire dal 1° ottobre, riferisce il New York Times, per riprendere due mesi dopo le anteprime a Broadway. Il debutto ufficiale è fissato per il 16 dicembre, ovvero 625 giorni dopo la data inizialmente prevista e che è stata stravolta dalla pandemia e dalla chiusura dei teatri negli Stati Uniti.

Frank Marshall, regista e produttore del musical, ha dichiarato: «Penso che le persone vedranno il film e diranno che è uno show che bisogna vedere dal vivo». La veterana di Broadway Beth Williams, che è tra i principali produttori dello spettacolo, ritiene che sia «un'incredibile opportunità di mettere "Diana" di fronte alla platea mondiale di Netflix, per poi darle l'opportunità di vederlo di persona».

Le riprese sono state effettuate nel giro di una settimana, lo scorso mese di settembre, all'interno del Longacre Theater di New York. I biglietti sono in vendita a partire da oggi.