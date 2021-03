Il "pelato più sexy" del mondo? Il principe William

NEW YORK - Il mondo delle celebrità è in subbuglio in queste ore, a causa di una di quelle "cose da Internet" che, per qualche ragione, si diffondo con frenesia in tutta la Rete.

Si tratta di una fantomatica "classifica", stilata dalla compagnia specializzata chirurgia plastica e cosmetica Longevita, che dice di aver controllato quante volte alcuni personaggi calvi sono stati cercati su Google insieme all'aggettivo "sexy". Bene, a quanto pare il principe William sarebbe stato nominato così nel Web per circa 17,6 milioni di volte, il doppio del secondo classificato Mike Tyson (8,8 milioni). Terzo gradino del podio per Jason Statham con 7,4 milioni di menzioni.

La Top 10 è completata da Pitbull, Michael Jordan, Floyd Mayweather, John Travolta, Bruce Willis, Dwayne Johnson e Vin Diesel.

L'esito di questa classifica ha sicuramente soddisfatto i fan del duca di Cambridge, ma non quelli delle personalità che sono finiti alle sue spalle o che non sono nemmeno stati presi in considerazione. Tra il serio (poco) e il faceto (molto) è intervenuto anche uno dei "contendenti": secondo "The Rock" è inqualificabile che nella lista non ci sia il comico Larry David (quello di "Basta che funzioni" di Woody Allen, per intenderci).